Joop van der Hoek belde en vroeg:

Eind jaren 50 en begin jaren 60 kwam ik op kustreizen van de koopvaardij regelmatig in Bremen. Hier gingen we meestal naar een bekende bar waar ik meestal andere Hollanders van andere schepen tegen kwam. Nu kan ik maar niet op de naam komen van die bar in Bremen. Weet iemand het?

