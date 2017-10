Aangifte van verkrachting tegen oud-adviseur gemeente Rotterdam

Tariq Ramadan tijdens een debat in 2009 in Rotterdam. Foto: Robert Vos (ANP)

Tegen de vroegere adviseur van de gemeente Rotterdam Tariq Ramadan is aangifte gedaan van seksueel geweld. De Franse schrijfster en activiste Henda Ayari schrijft op Facebook dat Ramadan haar in 2012 in een hotelkamer heeft verkracht. Ramadan ontkent.

De 40-jarige vrouw publiceerde vorig jaar een boek over onder meer seksueel geweld. Daarin kwam ook de verkrachting aan bod, maar verzweeg ze de naam van de dader. Nu noemt ze alsnog de naam van Ramadan. "Ik heb nooit de naam durven noemen uit angst voor vergelding. Hij bedreigde mij en mijn kinderen. Ik was bang en hield het stil", schrijft Ayari op Facebook. Weinstein-affaire

De vrouw besloot nu toch naar de politie te stappen over het misbruik na de ophef over de Amerikaanse filmproducent Weinstein. Hij wordt verdacht van misbruik van talloze actrices. Op haar Facebookpagina haalt Ayari de hashtag #balancetonporc aan. Dat is de Franse variant van de hashtag #metoo waarmee vrouwen wereldwijd seksueel misbruik ter discussie stellen. Tariq Ramadan ontkent dat hij Ayari heeft belaagd. Via zijn advocaat heeft hij laten weten dat hij zelf aangifte gaat doen van laster, melden Franse media.

De 55-jarige Ramadan is bekend in Rotterdam. Hij werkte eerder bij de gemeente als 'bruggenbouwer tussen moslims en niet-moslims'. Daar werd hij in 2009 ontslagen vanwege zijn uitspraken over homoseksuelen en omdat hij voor een pro-Iraanse tv-zender ging werken. Ook is hij gastdocent geweest aan de Erasmus Universiteit.