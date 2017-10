Amateurvoetbal: eerste zege voor RVVH

RVVH heeft zaterdag de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In het achtste duel van de zegevierden A wonnen de Ridderkerkers in eigen huis met 2-0 van AVV Swift. Papito Merencia en Diego Rietveld zorgden met hun doelpunten voor een Ridderkerks feestje.

Na deze overwinning is RVVH ook meteen van de laatste plaats af. De blauw-witten staan nu vijftiende met vijf punten. Voor RVVH-coach Giovanni Franken is deze zege een opluchting. "Quote"

De andere ploeg uit Ridderkerk in de hoofdklasse A, VV Rijsoord, ging in het uitduel tegen Noordwijk met 4-2 onderuit. Chris Promes en Siebren Hoekstra waren trefzeker voor de gasten. Promovendus RVVH vindt zichzelf terug op de vijfde plaats met twaalf punten uit acht duels.

SteDoCo zegevierde met 2-1 in de uitwedstrijd tegen Nootdorp. Morris van den Brink en Joran Schröder scoorden voor de ploeg uit Hoornaar. Het team van trainer Frans Adelaar is na zeven wedstrijden de nummer vier in de hoofdklasse A met veertien punten.

Smitshoek kon ook drie punten bijschrijven. In Barendrecht werd Argon met 3-0 verslagen. De doelpunten kwamen op naam van Laurens Visser, Remco de Neef en Bart Deprez. Jordi Dekker kreeg bij de thuisploeg nog de rode kaart. Na zeven duels is Smitshoek de nummer tien van de hoofdklasse A met acht punten.

Zwaluwen verloor in Vlaardingen met 3-0 van Jodan Boys. De zwart-witten staan dertiende met zes punten uit zeven wedstrijden.

Tweede divisie

Excelsior Maassluis was in eigen huis met 2-1 te sterk voor asv De Dijk. Jeremy Moreno en Daan Smith zorgden met hun treffers voor een Maassluise overwinning. De Dijk maakte de wedstrijd met negen man af. Het team van trainer Jeroen Rijsdijk staat in de tweede divisie op de achtste plaats met dertien punten.

Barendrecht kon niet stunten tegen de ongeslagen lijstaanvoerder VV Katwijk. De oranjehemden versloegen de roodbroeken met 2-1. Joey Jongman produceerde met een kopbal de openingstreffer. De ploeg van coach Adrie Poldervaart bezet de twaalfde plek met tien punten uit negen partijen.

Jong Sparta liep op het Kasteel in blessuretijd een puntje mis tegen Kozakken Boys. De gasten uit Werkendam wonnen in extremis met 3-2 van de belofteploeg. Bart Vriends en Dalibor Volas maakten de Rotterdamse goals. Jong Sparta blijft in de tweede divisie onderaan staan met drie punten uit negen duels.

Derde divisie zaterdag

ASWH heeft de derby van Capelle gewonnen. De ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht was met het minimale verschil te sterk voor het team van trainer Winand van Loon (1-0). Peter de Lange maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. ASWH staat dertiende in de derde divisie met negen punten uit acht duels. Capelle staat er een plekje boven, met tien punten uit zeven wedstrijden.

Spijkenisse leed een pijnlijke nederlaag in Flevoland. Het team van trainer Peter Wubben verloor met maar liefst 8-1 tegen de nieuwe koploper Jong Almere City. Serginho van Axel-Dongen scoorde na zes Almeerse treffers het enige doelpunt van Spijkenisse. De groen-witten zijn op doelsaldo de rode lantaarndrager met vier punten uit negen duels.