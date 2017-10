Luiten niet meer op eerste plaats

Joost Luiten

Joost Luiten heeft zaterdag op de derde dag van de Valderrama Masters in Zuid-Spanje de koppositie verloren. De golfer uit Rotterdam ging in 71 slagen rond, waarmee hij precies het baangemiddelde volgde. Hij gaat in Sotogrande met twee slagen achterstand op de nieuwe leider, de Spanjaard Sergio Garcia, de laatste dag in.

Daniel Brooks uit Groot-Brittannië staat nu op de tweede plaats, met één slag minder dan Luiten. De Rotterdamse golfer heeft over drie dagen nu 207 slagen (-6) behaald. Hij zette zaterdag drie birdies tegenover drie bogeys en moet daardoor zondag in de achtervolging. Luiten heeft vijf toernooizeges op de Europese Tour op zak. Hij behaalde zijn laatste overwinning vorig jaar bij het KLM Open. De Rotterdammer pakte dit jaar slechts eenmaal een top tien-notering. Dat gebeurde in Wenen, waar Luiten gedeeld zevende werd.