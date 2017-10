Sven de Langen opvolger Hugo de Jonge als wethouder in Rotterdam

Sven de Langen wordt komende maandag voorgedragen als nieuwe wethouder voor Onderwijs, Jeugd en Zorg in Rotterdam. Dat heeft de Rotterdamse CDA-fractie laten weten aan RTV Rijnmond. De Langen is volgens het CDA de beste kandidaat om scheidend wethouder Hugo de Jonge op te volgen.

De Jonge wordt minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet Rutte III. De Zaterdag heeft hij aan het einde van de middag officieel zijn ontslag ingediend bij de burgemeester Ahmed Aboutaleb en de Rotterdamse gemeenteraad.

Volgens fractiegenoot Christine Eskes is Sven de Langen de beste kandidaat om De Jonge op de volgen: "Hij is zeer bekend met de dossiers op het sociale domein die in de portefeuille van Hugo de Jonge zitten. Hij is een buitengewoon getalenteerd politicus en goed in het leggen van verbindingen ook tussen partijen. Daarnaast is hij ambitieus en resultaatgericht. Volgens mij zijn dat kwaliteiten die hem tot een goede wethouder zullen maken."

De 30-jarige De Langen is geboren en getogen in Rotterdam en zit al jarenlang in de lokale politiek. Eerst in de deelraad IJsselmonde en later op het stadhuis aan de Coolsingel. In oktober 2016 werd hij daar uitgeroepen tot Politicus van het Jaar.

Naast het raadslidmaatschap werkt De Langen op de afdeling Samenleving bij de gemeente Zuidplas.

Shuffle CDA-fractie

Sven de Langen wordt waarschijnlijk komende donderdag tijdens een buitengewone raadsvergadering geïnstalleerd als wethouder. Zijn termijn duurt slechts een paar maanden vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Toch gaat hij niet simpelweg op de winkel passen, denkt Eskes: "Uiteraard zal hij de lijnen die door Hugo de Jonge zijn uitgezet op een aantal terreinen, zoals het eenzaamheidsprogramma, zeker voortzetten. Maar ik ken Sven goed genoeg om te zeggen dat hij flink zijn best zal doen om zijn eigen stempel te drukken."

De Langen blijft lijsttrekker van het CDA en zal in de aanloop naar de verkiezingen de campagne aanvoeren voor de partij. De 39-jarige Christine Eskes volgt hem op als fractievoorzitter. De plek die openvalt in de fractie wordt ingenomen door Christien Zandberg. Zij is nu nog burgerraadslid.