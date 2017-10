Veel meldingen over kleine brand Hendrik-Ido-Ambacht

De brandweer is zaterdagavond in Hendrik-Ido-Ambacht met meerdere voertuigen uitgerukt voor wat achteraf een kleine brand bleek. Ongewoon veel mensen belden het alarmnummer over de brand. Daarom werd er snel opgeschaald.

De brand was aan de Langeweg in een container en een schuur bij een bedrijf in trucks en machines. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio regende het meldingen over de brand. "Veel mensen zagen de uitslaande vlammen vanaf de A16. Maar het bleek om een klein schuurtje te gaan van zo'n vijf bij vijf meter." Het vuur was binnen twintig minuten onder controle. De meeste brandweervoertuigen konden al snel weer terug naar de kazerne.