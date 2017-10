Geen winnaar bij Excelsior-Sparta

De Rotterdamse derby tussen Excelsior en Sparta is zaterdag in een gelijkspel geëindigd. Kralingen en Spangen hielden in een matige burenruzie de bordjes in evenwicht (1-1).

Beide ploegen hielden elkaar in de eerste helft in evenwicht. In de beginfase van de wedstrijden waren Sander Fischer en Ryan Koolwijk allebei gevaarlijk met een kopbal, maar zij konden hun ploeg niet op voorsprong brengen. De Rotterdamse teams deelden verder wat speldenprikjes. Beide ploegen hadden moeite om in deze Rotterdamse derby goed spel op de mat te brengen en kansen te creëren. Sparta kreeg tijdens het eerste bedrijf de grootste kans. Robert Mühren had Excelsior-doelman Ögmundur Kristinsson gepasseerd en kon de bal in het lege doel schuiven. De IJslandse doelman sprintte uiteindelijk net op tijd terug om de bal voor het doel weg te tikken. Geen goed spel, wel goals

Na de rust ging het een tijdje gelijk op, maar de thuisploeg kwam uiteindelijk op voorsprong. Milan Massop mocht naar binnen komen en op het Sparta-doel schieten. De linksback van Excelsior zag zijn schot door een Spartaans been van richting veranderen, waarna de bal achter Roy Kortsmit verdween (1-0). Na dit doelpunt waren de gasten dichtbij de gelijkmaker via Mühren, die nu ook niet succesvol kon afronden. Na de rust ging het een tijdje gelijk op, maar de thuisploeg kwam uiteindelijk op voorsprong. Milan Massop mocht naar binnen komen en op het Sparta-doel schieten. De linksback van Excelsior zag zijn schot door een Spartaans been van richting veranderen, waarna de bal achter Roy Kortsmit verdween (1-0). Na dit doelpunt waren de gasten dichtbij de gelijkmaker via Mühren, die nu ook niet succesvol kon afronden. De tweede helft van deze Rotterdamse derby was ook niet goed. Mike van Duinen kon na ruim een uur nog gevaarlijk worden, maar hij zag zijn poging niet tussen de palen belanden. Excelsior en Sparta werden nauwelijks gevaarlijk. Uiteindelijk maakte de club uit Spangen vier minuten voor tijd gelijk via een vrije trap van de ingevallen Craig Goodwin (1-1). Sparta had in de blessuretijd misschien wel recht op een strafschop toen Ryan Sanusi in het zestienmetergebied werd neergehaald door Koolwijk, maar scheidsrechter Siemen Mulder wilde niets van een penalty weten. Excelsior - Sparta 1-1 (0-0) 54' 1-0 Milan Massop

86' 1-1 Craig Goodwin Opstelling Excelsior: Kristinsson; Karami, De Wijs, Mattheij, Massop; Faik, Vermeulen (80' El Azzouzi), Koolwijk; Caenepeel (71' Payne), Van Duinen (90+1' Messaoud), Bruins Opstelling Sparta: Kortsmit; Holst (64' Veenhoven), Breuer (70' Goodwin), Fischer, Floranus; Sanusi, Spierings, Dougall, Duarte (78' Ache); Mühren, Brogno