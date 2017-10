Sliedrecht Sport verder in Champions League

Asterix Avo Beveren-Sliedrecht Sport

De volleybaldames van Sliedrecht Sport hebben zaterdag in België ook het tweede duel tegen Asterix Avo Beveren in de tweede ronde van de Champions League winnend afgesloten. Het team van coach Matt van Wezel versloeg de Belgen in vier sets (25-13, 24-26, 21-25, 17-25).

De Sliedrechtse vrouwen komen voor de eerste keer uit in dit Europese volleybaltoernooi. Dinsdag wonnen de Nederlanders in een vijfsetter van Asterix Avo Beveren. Sliedrecht Sport komt in de derde ronde van de Champions League het Italiaanse Imoco Volley tegen, de ploeg van Nederlands international Robin de Kruijf.