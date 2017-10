Onverlaten wrikken in Berkel en Rodenrijs motorkap van auto los

Onbekende vandalen hebben zaterdagmiddag in Berkel en Rodenrijs een personenauto toegetakeld. Ze wrikten de motorkap los en richtten daarmee flinke schade aan.

De vernieling vond iets voor 15.00 uur plaats op een parkeerplaats aan het Hoge Land, schrijft de wijkagent in Berkel op Twitter. Bij haar bericht staat een foto van de witte auto.

Duidelijk is dat flink is gesjord aan de motorkap flink. Het ding is half opgelicht en verbogen. Ook de voorruit van de auto heeft schade.

Wie verantwoordelijk is voor de vernieling is onduidelijk. De politie zoekt getuigen.