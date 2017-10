Overige sporten: eerste overwinning voor Rotterdam Basketbal

De basketbalheren van Forward Lease Rotterdam Basketbal hebben zaterdag in de dutch basketball league de eerste zege van het seizoen gepakt. Het team van coach Armand Salomon zegevierde in Friesland met 80-69 tegen Aris Leeuwarden. Renes/Binnenland kon in de basketball league dames ook een feestje vieren na de 75-69 zege tegen de ongeslagen koploper Dozy Den Helder.

Rotterdam Basketbal staat na deze winst op de zevende plaats met twee punten. Volgende week spelen de Rotterdammers uit tegen Shooters Den Bosch. Binnenland neemt na vier duels de vierde plek in met vier punten. Loon Lions uit Landsmeer is volgende week in een uitduel de nieuwe tegenstander van de Barendrechtse basketbalploeg.

Handbal

ARBO Rotterdam Handbal wisten na drie nederlagen op een rij eindelijk weer eens twee punten bij te schrijven. De handbalploeg van Danny Baijens won in eigen huis met 34-24 van het tweede team Fiqas/Aalsmeer. Na zeven wedstrijden vindt de Rotterdamse formatie zichzelf in de eredivisie op de achtste plek terug met vijf punten. ARBO Rotterdam Handbal kan een weekje langer van deze zege genieten, want volgende week is die ploeg vrij. Een week later wacht de thuiswedstrijd tegen Handbal Venlo.

Rugby

The Hookers heeft na vijf wedstrijden nog geen overwinning gepakt in de ereklasse. De rugbyclub uit Hoek van Holland verloor op eigen veld met 31-15 van Castricumse RC. Het Hoekse team staat nog altijd elfde met maar één puntje. DSRC is nog altijd de puntloze rode lantaarn. Volgende week staat deze degradatiekraker in Delft op het programma.

Badminton

The Flying Shuttle Barendrecht kon in eigen huis niet winnen van Le Credit Sportif VELO. De Westlanders waren met 5-3 te sterk. De badmintonners uit Barendrecht is de nummer acht in de eredivisie met negentien punten na zeven partijen.