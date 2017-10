Pastoor over Excelsior-Sparta: 'Niet altijd even goed, wel met overgave'

Sparta-trainer Alex Pastoor kon na afloop van de derby tegen Excelsior (1-1) wel leven met een punt, ondanks dat hij vond dat zijn ploeg tegen de Kralingers een overwicht had. "Als je ziet in welke fase we de gelijkmaker scoorde, ben ik er wel tevreden mee."

De oefenmeester is trots op zijn spelers dat zij hun dingen zijn blijven doen, ondanks dat Sparta een lange tijd achter stond in de tweede helft. "Het was niet altijd even goed, maar de spelers deden het wel tot de laatste seconde met overgave en volgens het plan dat we hadden gemaakt." Pastoor kon niet oordelen of Sparta in de blessuretijd een penalty moest krijgen na een overtreding van Ryan Koolwijk op Ryan Sanusi. "Maar ik had bij twee eerdere situaties het idee dat die wel een penalty waard zouden zijn."

Pastoor zag dat een aantal spelers spanning hadden voor deze wedstrijd. Zelf doet de trainer niets met de onrust die rondom zijn positie zou zitten. "Ik doe alleen maar iets met dingen die binnen Sparta gebeuren."