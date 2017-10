Van der Gaag na Rotterdamse derby: 'Teleurstelling overheerst'

Excelsior-coach Mitchell van der Gaag baalde zaterdag na afloop van de derby tegen Sparta van het gelijkspel van zijn ploeg: "Ik kan leven met dit resultaat. Maar de teleurstelling overheerst, omdat we dichtbij een overwinning waren."

Van der Gaag zegt dat doelman Ögmundur Kristinsson verantwoordelijk is voor het tegendoelpunt. "De bal gaat naar zijn hoek. We weten hoe dat werkt. Ik heb dat alleen tijdens de wedstrijd gezien. Dit zijn dingen die gebeuren, maar ik kan hier niets mee." De oefenmeester van de Kralingers vond de eerste helft een open wedstrijd: "In de tweede helft begonnen we goed. Toen hadden we de controle. Op het moment dat we 1-0 maakten, kreeg Sparta direct een grote kans. Daarna konden we de bal voorin niet meer vasthouden." Sparta ging alles op niets spelen en scoorde vlak voor tijd de gelijkmaker.

Het was het eerste punt dat Excelsior in een thuiswedstrijd behaalde. Van der Gaag zegt dat dit niet alleen bij de buitenwacht een dingetje is, maar ook bij de Kralingers: "We moeten hard werken en vechten voor ieder punt. Daar is deze wedstrijd het bewijs van." Volgens Van der Gaag zou het zorgelijker zijn geweest als Excelsior tegen Sparta geen punten had gepakt. "Dan hadden we een groter probleem", aldus de trainer.