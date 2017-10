Feyenoord verliest De Klassieker ruim van Ajax

Feyenoord-Ajax is uiteraard te volgen via RTV Rijnmond

Feyenoord is er zondag niet in geslaagd om van Ajax te winnen. In de eerste Klassieker van het seizoen verloor Feyenoord met 1-4. Jens Toornstra scoorde voor Feyenoord, Ajax scoorde via Klaas-Jan Huntelaar, tweemaal Kasper Dolberg en Siem de Jong.

De eerste helft was aan beide kanten slecht. Ondanks dat de spanning in de eerste helft veel vergoedde én er veel strijd geleverd werd, was het voetbal erg matig. Op een paar kleine kansjes en kaarten aan beide kanten na, gebeurde er niet veel.

In de tweede helft ging het voor Feyenoord helemaal mis. Gelegenheidsback Sofyan Amrabat ging met de bal aan de wandel en leverde de bal zo in bij een Ajacied. Klaas-Jan Huntelaar kreeg vervolgens de bal in het strafschopgebied. Hij schoot vanaf de rechterkant hard binnen in de linkerhoek: 0-1.

Gemiste penalty

Een aantal minuten later kreeg Feyenoord een strafschop. Ridgeciano Haps zette aan de linkerkant goed door en kwam het strafschopgebied binnen. Hij werd door Mathijs de Ligt neergelegd en kreeg terecht een penalty.

Nicolai Jørgensen rekende echter niet af met het penaltysyndroom van Feyenoord. Hij schoot op Onana. Voor Feyenoord is het al de derde gemiste strafschop op rij. Tegen NAC Breda en Napoli ging het al eerder mis.





Grote cijfers

Scoreverloop

Toch kreeg Feyenoord kracht van de gemiste strafschop. Jørgensen maakte even later zijn misser enigszins goed door de bal op Jens Toornstra te spelen. Hij haalde verwoestend uit en verschalkte André Onana. De Rotterdammers werden door het doelpunt sterker en leken zelfs even de wedstrijd in handen te krijgen.In de 72e minuut kreeg Feyenoord echter de deksel op zijn neus. Kasper Dolberg dompelde de Rotterdamse Kuip in diepe rouw door de bal binnen te schieten. In de laatste minuut van de officiële speeltijd besliste Siem de Jong na een goede actie van David Neres, de wedstrijd definitief. Daar kwam in de blessuretijd nóg een goal bij. Kasper Dolberg scoorde zijn tweede.0-1 50' Klaas-Jan Huntelaar1-1 58' Jens Toornstra1-2 72' Kasper Dolberg1-3 89' Siem de Jong1-4 90' Kasper Dolberg

Bijzonderheden:

56' Nicolai Jørgensen mist een strafschop

Opstelling Feyenoord

Jones; Amrabat, Diks (Kramer 79'), St. Juste, Haps; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis (Larsson 56'), Jørgensen, Boëtius