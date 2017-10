Volg De Klassieker via RTV Rijnmond

Wie niets van De Klassieker wil missen, zit helemaal goed bij RTV Rijnmond. Feyenoord-Ajax is bij ons te volgen via allerlei kanalen. Hoe laat en waarop? Dat lees je hieronder.

TV

Vanaf 13:00 uur zijn we live op TV Rijnmond met een uitgebreide voorbeschouwing op deze belangrijke wedstrijd. Ruud van Os zal voor het Maasgebouw met bekende mensen en supporters van Feyenoord vooruitblikken op De Klassieker. Deze uitzending is niet alleen op de televisie te volgen, maar ook op de Facebook van Rijnmond Sport: https://www.facebook.com/rtvrijnmondsport/

Later vandaag gaan we natuurlijk uitgebreid napraten over De Klassieker in FC Rijnmond. Rond 19:00 uur is de (live) opname al via de Facebook van RTV Rijnmond Sport te bekijken. Men kan dan ook meepraten over Feyenoord-Ajax en de Rotterdamse derby tussen Excelsior en Sparta van gisterenavond. FC Rijnmond is vanaf 20:15 uur ook op TV Rijnmond te zien. Presentator Bart Nolles ontvangt Ruben Schaken, Dennis van Eersel en Ruud van Os aan tafel.

Radio

Natuurlijk volg je De Klassieker live op Radio Rijnmond! Dennis van Eersel en Sinclair Bischop zullen in De Kuip het radioverslag verzorgen. De radio-uitzending begint al vanaf 13:00 uur en zal tot 18:00 uur duren. Het duel start om 14:30 uur.

Online

Uiteraard kun je ook op internet en social media bij Rijnmond Sport terecht. We plaatsen de interviews, doelpunten en bijzondere gebeurtenissen zo snel mogelijk op onze kanalen.

Kortom: je mist niks van De Klassieker via RTV Rijnmond Sport!