Derde school in Alblasserdam wordt 'afvalvrij'

Ouders en leerlingen kunnen ook frituurvet, cartridges en oude mobieltjes inleveren

Basisschool De Schalm in Alblasserdam wordt vanaf woensdag de derde 'afvalvrije school' in de gemeente. Het is inmiddels de derde school waar onder meer plastic, papier en drinkpakken worden gescheiden.

Aanstaande woensdag geven schooldirecteur Timmerman en wethouder Verheij het startschot. In de middag zullen chauffeurs van de vuilniswagens leerlingen uitleg geven over het nut van afval scheiden. Keurmerk

De Ds. Joannes Beukelmanschool in Alblasserdam begon in april 2015 met dezelfde doelstelling. Na anderhalf jaar consequent afval scheiden, ontving de basisschool begin dit jaar als eerste het keurmerk 'afvalvrije school'. Het keurmerk wordt uitgereikt door de stichting VANG (Van Afval Naar Grondstof). Ook basisschool Het Palet is bezig met afval scheiden. Naast het apart inzamelen van GFT, plastic, blik, drinkpakken en oud papier, kunnen de kinderen en hun ouders kunnen ook zaken als frituurvet, cartridges en mobiele telefoons inleveren op de school. Met dit beleid hoopt Alblasserdam een afvalvrij dorp te worden.