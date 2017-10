Sliedrechter opgepakt na steekpartij

Archieffoto

Bij een ruzie in een woning in Sliedrecht is in de nacht van zaterdag op zondag een 18-jarige man gestoken in zijn been. De politie heeft een 41-jarige Sliedrechter opgepakt.

De ruzie ontstond rond half twee in een woning aan de Rivierdijk. De man meldde zich later bij de politie, die daarop naar de Rivierdijk ging en daar de 41-jarige man aanhield. Ook is een mes in beslag genomen. De politie vermoedt dat de oorzaak van de ruzie in de 'relationele sfeer' ligt en is een onderzoek gestart.