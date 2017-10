HCR geeft HGC pak slaag in knotsgekke wedstrijd

Hockeyclub Rotterdam heeft HGC uit Wassenaar een enorm pak slaag gegeven. De Rotterdammers waren duidelijk een maatje te groot voor de bezoekende ploeg en wonnen uiteindelijk met 8-3.

In het eerste kwart ging het na een snelle goal van Jeroen Hertzberger (strafbal) gelijk op. Namens HGC misten Algera en Van Kan grote kansen en bij Rotterdam was Hertzberger gevaarlijk.

Daarna volgde een extreem sterke periode voor HCR. Simon Egerton schoot in de rebound van een strafcorner de 2-0 binnen. Seve van Ass zorgde met een strafcorner voor de 3-0 en Tjep Hoedemakers maakte zijn eerste goal in de hoofdklasse met een mooie aanval. Daardoor ging HCR de kleedkamer in met een 4-0 voorsprong.

Vergeten verdediging

Ook in de tweede helft ging Rotterdam gewoon door met scoren, maar daarbij werd de verdediging meer dan eens vergeten, waardoor uiteindelijk een 8-3 eindstand op het scorebord zou komen te staan.

Vooral Jeroen Hertzberger was belangrijk voor de ploeg van Frank Gimbrere. De international maakte de 5-0 (harde schuiver), de 7-1 en de 8-2 (beide strafcorner). De 6-1 kwam op naam van Milan van Baal, die de bal gelukkig over HGC-doelman Sam van der Ven werkte. Namens HGC scoorde Tristan Algera de 5-1 uit een strafcorner en Rik van Kan wist met rebounds zowel de 7-2 als de 8-3 binnen te werken.