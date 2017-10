Pinstoring Rotterdam voorbij

Foto: Wikipedia Foto: allestoringen.nl

Winkels in Rotterdam zijn zondagmiddag getroffen door een pinstoring. De storing ontstond in een server van ABN-AMRO en was rond half vier verholpen.

De problemen begonnen rond half een 's middags. Op het hoogtepunt kwamen meer dan 2000 meldingen binnen van klanten bij de website allestoringen.nl. Behalve in Rotterdam konden ook klanten in andere plaatsen in de regio en de rest van het land niet betalen met hun pas. Bij geldautomaten kon wel geld gepind worden. Volgens een woordvoerder van Currence, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor betaalproducten, lag de oorzaak van de storing bij een server van ABN-AMRO. Daardoor trof de storing vooral klanten van die bank. Maar er waren ook berichten van klanten van de ING en de Rabobank die de dupe waren van de storing.