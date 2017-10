Pinstoring treft winkels Rotterdam

Foto: Wikipedia Foto: allestoringen.nl

Winkels in Rotterdam zijn zondagmiddag getroffen door een pinstoring. Ook in andere plaatsen in de regio kunnen klanten niet betalen met hun pas.

De storing begon rond half een 's middags. Op het hoogtepunt kwamen meer dan 2000 meldingen binnen van klanten bij de website allestoringen.nl. Voorzover nu bekend zouden alleen klanten van ABN AMRO niet kunnen pinnen. Het gaat om een landelijke storing, onder meer in Den Haag, Groningen, Amsterdam en Leeuwarden hebben klanten en winkels er last van. Het is volgens een woordvoerder van ABN AMRO nog niet bekend wanneer de storing verholpen is. Bij geldautomaten kan overigens wel geld gepind worden.