Man schopt ijzeren vuilnisbak tegen gezicht politieagente

Archieffoto

Bij het beëindigen van een feest in Rotterdam in de nacht van zaterdag op zondag is een politieagente gewond geraakt aan haar kaak. Een man die het feest niet wilde verlaten, schopte tegen een ijzeren vuilnisbak die de agente in het gezicht raakte.

De politie kreeg rond 03:00 uur 's nachts meldingen van kermisexploitanten aan de Schiehaven over dronken mensen die tussen de attracties en hun verblijven zouden lopen en spullen vernielden. Geen vergunning

Toen de organisator van het feest geen vergunning kon laten zien, besloot de politie het feest met zo'n 300 aanwezigen te beëindigen. Daar kwamen ook politiehonden aan te pas. Toen een laatste groepje mensen het feest weigerde te verlaten, schopte een man een ijzeren vuilnisbak in de richting van de agente. Ze raakte hierbij gewond aan haar kaak. De agente is aan haar verwondingen behandeld door een arts. De politie is op zoek naar de dader en vraagt getuigen en mensen die camerabeelden hebben, zich te melden.