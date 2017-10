Van Bronckhorst: 'Vandaag komt hard aan'

Giovanni van Bronckhorst baalt behoorlijk van het verlies van zijn Feyenoord tegen Ajax. De Rotterdammers verloren in een pover duel met 1-4 van de aartsrivaal en dat resultaat is Feyenoord-onwaardig, zo weet ook de oefenmeester van Feyenoord.

“Elke nederlaag is vervelend, ook vandaag komt dat hard aan", vertelt Van Bronckhorst tegen RTV Rijnmond. "We zijn nu vol emotie, dat is ook logisch na zo'n wedstrijd. Het is beter om er niet heel veel over te praten.”

Blessures

Waar Ajax een fitte selectie had, had Feyenoord te kampen met vier blessures. Vooral in de verdediging leidde dat tot veel veranderingen. Van Bronckhorst: "Je kijkt altijd naar de keuzes die je gemaakt hebt, maar je hebt geen glazen bol. Het was veel wisselen achterin door blessures, maar dat mag geen excuus zijn voor het spel."