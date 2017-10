El Ahmadi: 'Ajax had een beter plan'

Feyenoord-middenvelder Karim El Ahmadi is teleurgesteld over de wedstrijd tegen Ajax. De Rotterdammers verloren met 1-4 en vooral het spel stelde de aanvoerder erg ontevreden, zo vertelt de Marokkaanse Nederlander.

"Ik denk dat het over het algemeen een slechte wedstrijd was", oordeelt El Ahmadi tegenover RTV Rijnmond. "De eerste helft werd er van beide kanten nauwelijks gevoetbald. Ik denk dat je er maar 20, 25 minuten een wedstrijd van hebt gemaakt. Voor de rest zag het er niet uit."

Beter plan

Een precieze oorzaak kan de Feyenoorder niet aanwijzen. "Het was van beide kanten geen goed voetbal. Hoewel je wel ziet dat Ajax een beter plan had dan wij, ze zetten ons vroeg vast. Ze werden niet echt gevaarlijk in de eerste helft, maar de tweede helft maken ze het goed af. Ik denk wel dat de uitslag geflatteerd is, maar dit mag niet gebeuren."