In een flatwoning in Zwijndrecht heeft zondagmiddag korte tijd brand gewoed. Twee personen zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De brand brak uit rond half twee in de keuken van de woning in de flattoren Zonnestein. De brandweer wist het vuur snel te doven. De precieze oorzaak is niet bekend.

Twee personen zijn ter controle naar een ziekenhuis gebracht, omdat ze mogelijk rook hebben ingeademd.