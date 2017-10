Goereese Tienpont zondag toch bij Volvo Ocean Race

Schipper Simeon Tienpont is er zondag bij de Volvo Ocean Race in Alicante toch bij. De 35-jarige zeiler uit Goeree-Overflakkee bemant de Nederlandse boot van team AkzoNobel.

Het leek er even op dat Tienpont niet mee zou doen. Hij werd vorige week door hoofdsponsor AkzoNobel aan kant gezet wegens contractbreuk. Daarop werd Nieuw-Zeelander Brad Jackson aangewezen als vervanger.

Tienpont liet het er niet bij zitten en spande een arbitragezaak aan. Over de uitkomst werd door zowel AkzoNobel als Tienpont niet gesproken, maar zondag is de schipper uit Dirksland dus toch van start gegaan.

"Het is een moeilijke tijd voor alle betrokkenen geweest sinds we tien dagen geleden in Alicante arriveerden. Ik heb nu overeenstemming bereikt met AkzoNobel. Beide partijen willen dit hoofdstuk afsluiten en ons focussen op de race'', meldde Tienpont.

De boten vertrokken zondag voor de eerste etappe richting Lissabon. De Volvo Ocean Race gaat over 83.000 kilometer en duurt acht maanden.