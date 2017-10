Journalisten over De Klassieker: 'Feyenoord mist gretigheid'

Feyenoord verloor zondagmiddag met bikkelharde cijfers van Ajax. Het werd in de Rotterdamse Kuip: 1-4. In de Radio Rijnmond-uitzending praatte presentator Bart Nolles met Vincent Schildkamp van Fox Sports, Arman Avsaroglu van de NOS en Sinclair Bischop van RTV Rijnmond, na over De Klassieker.

Schildkamp vindt dat de titelstrijd nog niet gestreden is. "Dat vind ik nog heel vroeg. De vorm waar de ploeg nu in steekt, lijkt me wel zorgwekkend. Ook al was de uitslag wel geflatteerd en kan je het wijten aan de Champions League-wedstrijd van dinsdag. Toch blijft het pijnlijk."

Minder honger

Avsaroglu wil Feyenoord ook nog niet afschrijven. "Ze misten heel veel spelers achterin, dan kan je niet zomaar weg gummen. Als je ziet hoe Diks speelt, dat kan eigenlijk niet. Amrabat maakt ook gewoon een fout en daar kan je normaal wel opbouwen. Dus er zijn wel wat excuses. Maar ik vond het begin zo mat en zo tam. Dat verwacht je eigenlijk niet. Je mist gretigheid."

Geen type Kuyt meer

Feyenoord werd vorig jaar kampioen en weet dus al hoe het is om kampioen te worden. De honger lijkt bij de ploeg uit Rotterdam-Zuid weg te zijn. "Ja, dat is inderdaad het geval. Toch had je met Kuyt vorig jaar ook iemand die iets kon brengen. Bijvoorbeeld hier tegen Ajax, de wedstrijd zat op slot en hij zorgt voor de 1-1. In al die wedstrijden van de afgelopen tijd, waren er wel kantelmomenten. Zoals tegen NAC, tegen Shakhtar en vandaag. Je mist iets bij Feyenoord."

Beluister hierboven heel het gesprek met de journalisten over Feyenoord.