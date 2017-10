Nog veel onduidelijk rond problemen betonnen vloeren

Er is veel onduidelijkheid over de constructieproblemen bij gebouwen die dezelfde vloeren hebben als de Eindhovense parkeergarage. Die garage stortte in mei dit jaar in.

Eerder deze week ontruimde en sloot de Erasmus Universiteit het Polakgebouw op campus Woudestein. Ook het Krimpenerwaardcollege in Krimpen aan den IJssel blijft maandag gesloten wegens een bouwkundige inspectie. Daar kregen alle ouders dit weekeinde bericht over.

"We horen maandag of de leerlingen dinsdag weer naar school kunnen", zegt Jan Struik, wiens zoon Raemon op het Krimpenerwaardcollege zit.

Het Vakcollege in Hillegersberg staat ook op de lijst van gebouwen met een mogelijk onveilige vloer. Deze school gaat maandag wel gewoon open, maar het bestuur gaat direct met de gemeente in gesprek over wanneer verdere inspectie kan plaatsvinden.

Verbouwing Westerlaantoren

Ook bewoners van de Westerlaantoren in Rotterdam ontvingen zaterdag bericht dat de vloeren in het gebouw moeten worden onderzocht.

Het oude hoofdkantoor van Vopak werd in 2012 grondig verbouwd. Sindsdien is het een kantoor- en woongebouw met 45 appartementen.

Bij de verbouwing werden de bovenste twee verdiepingen eraf gehaald en vijf nieuwe etages bovenop gebouwd. Die nieuwe etages hebben dezelfde lichtere betonnen vloer, blijkt nu.

Een van de bewoners maakt zich geen zorgen. "We wonen hier al vijf jaar", zegt Jos Witte. "Als er iets niet goed was, had dat allang zichtbaar moeten zijn, bijvoorbeeld aan scheuren in de muur. Uiteraard zijn we blij dat het verder wordt onderzocht, maar we zien geen enkele reden voor paniek."