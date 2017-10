Schaken over Feyenoord: 'Titelprolongatie wordt lastig'

Ruben Schaken

Ruben Schaken was zondag te gast in FC Rijnmond om na te praten over De Klassieker. Feyenoord leed een zware 4-1 nederlaag in De Kuip tegen Ajax. De oud-aanvaller denkt dat het voor de Rotterdammers moeilijk wordt om de landstitel te verdedigen: "Het kantelpunt moet snel komen."

Naast Schaken ontving presentator Bart Nolles ook Dennis van Eersel en Ruud van Os aan tafel. Uiteraard werd Feyenoord-Ajax langdurig besproken, maar de Rotterdamse stadsderby Excelsior-Sparta (1-1) passeerde natuurlijk ook de revue. Verder sprak Schaken over de redenen om te stoppen met zijn voetbalcarrière en zijn voetballende kinderen, die in de jeugd van Feyenoord en Ajax spelen.