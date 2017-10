Marjolein uit Ameide: 'Hartstikke trots op finaleplek Heel Holland Bakt'

Marjolein van Till uit Ameide heeft de finale van Heel Holland Bakt net niet gewonnen. In de laatste aflevering van het veelbekeken tv-programma ging student Hans er met de eretitel vandoor.

Marjolein kijkt toch met tevredenheid terug op het seizoen. "Uiteindelijk kan ik natuurlijk hartstikke trots zijn op wat ik heb bereikt", zegt Marjolein maandagochtend op Radio Rijnmond.

De 22-jarige Hans Spitsbaard liet Marjolein en ook Gwenn achter zich. De laatste opdracht voor de bakkers van Heel Holland Bakt was het maken van een spectaculaire bruidstaart.

De finale-uitzending is eerder opgenomen. Voor Marjolein was het nog best lastig om geheim te houden wie Heel Holland Bakt zou winnen. "Tijdens het seizoen heb ik geen last gehad om voor me te houden wie er afvalt. Alleen de laatste weken zeiden veel mensen 'ik hoop dat jij gaat winnen', het was wel lastig om toen niets te zeggen."

Marjolein hoopt door te kunnen gaan met bakken. "Er zijn nog geen concrete plannen, maar het is wel een droom om iets meer te doen met bakken."

De finale van Heel Holland Bakt is door ruim 3,4 miljoen mensen bekeken.