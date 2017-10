Huizenverkopen naar record in derde kwartaal

Huizenmarkt

De woningverkopen in Nederland zijn in het derde kwartaal op een record uitgekomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster werden er ruim 61.000 bestaande woningen verkocht. Dat is het hoogste aantal in een kwartaal ooit.

Met de transacties was een totaal bedrag gemoeid van ruim 16 miljard euro. Vergeleken met het derde kwartaal vorig jaar verwisselden ruim 1 procent meer huizen van eigenaar. De prijzen lagen gemiddeld 7,6 procent hoger. Vorige week publiceerde de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) ook al woningmarktcijfers over het derde kwartaal. Het verschil tussen de NVM-cijfers en die van het Kadaster is vooral dat laatstgenoemde de transacties pas registreert op het moment dat de koopakte bij de notaris is verwerkt. De NVM registreert de verkoop doorgaans enkele maanden eerder in de koopakte.