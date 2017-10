Rotterdammer rijdt 228 km/h

Een 39-jarige Rotterdamse automobilist is in de nacht van zondag op maandag aan de kant gezet omdat hij 228 km/h reed, waar slechts 100 is toegestaan.

''Dat vonden we toch iets te gortig'', schrijft de politie op sociale media. ''De bestuurder is door ons aan de kant gezet en zijn rijbewijs is ingevorderd. Daarnaast is zijn auto in beslag genomen.''

De Rotterdammer ging in de fout op de A6 bij Almere-Poort. De agenten stonden daar met een lasergun opgesteld om voorbijrijdend verkeer te controleren.

Hij is meegenomen naar een politiebureau in de buurt. Daar blies hij 245 Ugl, iets meer dan wettelijk in het verkeer is toegestaan. In januari moet hij zich voor de rechter verantwoorden.