'Aegon wilde ASR overnemen'

Verzekeraar Aegon heeft informeel toenadering gezocht tot concurrent ASR over een overname. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg. ASR wees een eventuele overname echter af. Het is onduidelijk of Aegon nog steeds interesse heeft in ASR.

Beide partijen geven in een reactie tegen Bloomberg aan niet te willen reageren op marktgeruchten. ASR geeft daarbij verder aan te geloven sterk genoeg te zijn om zelfstandig overeind te blijven in de Nederlandse verzekeringsmarkt. Vorig jaar haalde het bedrijf ruim 1 miljard euro op toen het naar de beurs ging. ASR heeft een marktwaarde van zo'n 5 miljard euro. Aegon is ruim het dubbele waard.