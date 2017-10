Unilever opnieuw flinke verliezer in AEX (2)

Unilever was vrijdag opnieuw de grootste daler bij de hoofdfondsen op de beurs in Amsterdam. Verder was er belangstelling voor verzekeraar ASR na berichten dat Aegon een informeel overnamevoorstel zou hebben gedaan. Over het algemeen lieten de Europese beurzen zeer beperkte koersuitslagen zien.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde nagenoeg onveranderd op 544,63 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 828,89 punten. De beurs in Parijs won 0,1 procent, terwijl in Londen en Frankfurt vlakke slotstanden waren te zien.

Unilever stond onderaan de AEX met een min van bijna 3 procent. Het levensmiddelenconcern verloor een dag eerder al bijna 6 procent na een tegenvallend kwartaalbericht. Sterkste stijger was digitaal beveiliger Gemalto met een plus van 2,2 procent.

KPN zakte 0,6 procent in de hoofdindex, na aankondiging dat topman Eelco Blok volgend jaar vertrekt bij het telecombedrijf. Hij zal worden opgevolgd door Maximo Ibarra, die hiervoor werkte bij het Italiaanse telecombedrijf Wind.

AkzoNobel, dat ex-dividend noteerde, daalde ook 0,6 procent. Het Amerikaanse PPG Industries heeft geen interesse meer in zijn concurrent. De wisselingen in de leiding en de haperende resultaten van Akzo zorgen er volgens topman Michael McGarry voor dat PPG geen nieuwe poging zal doen om het bedrijf over te nemen.

In de MidKap ging ASR 2,5 procent omhoog. Persbureau Bloomberg meldde op basis van bronnen dat ASR een overnamevoorstel van Aegon (min 0,5 procent) heeft afgewezen. TomTom leverde 0,9 procent in bij de middelgrote fondsen, na een verlaging van de omzetverwachting. De navigatiespecialist kondigde eerder al aan het mes te zetten in zijn consumententak, die onder meer navigatiekastjes en sporthorloges maakt, en verwacht daardoor lagere opbrengsten.

Volvo steeg in Stockholm ruim 7 procent, na sterke kwartaalcijfers van de Zweedse truckmaker. In Frankfurt verloor Daimler 0,8 procent. De Duitse automaker boekte minder winst door extra kosten om emissiesystemen van oudere dieselauto's aan te passen. BMW daalde 1,3 procent na nieuws over een inval bij het bedrijf door inspecteurs van de Europese Commissie.

De euro was 1,1770 dollar waard, tegen 1,1844 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 51,39 dollar. Brent won 0,4 procent tot 57,46 dollar.