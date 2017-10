'Nederlands pensioenstelsel nog steeds top'

Nederland heeft nog steeds het op één na beste pensioenstelsel ter wereld. Op een toonaangevende lijst van adviesbureau Mercer is het Nederlandse stelsel dit jaar wederom op plek twee uitgekomen. Het gat met nummer één Denemarken is zelfs iets kleiner geworden, ondanks dat beide landen wel hun zogeheten A-status bij Mercer hebben verloren.

,,De reden dat Nederland minder goed scoort dan vorig jaar is met name een andere weging van de indicatoren, het stelsel is ten opzichte van vorig jaar nauwelijks gewijzigd'', verklaart pensioendeskundige Marc Heemskerk. Geen enkel land kreeg dit jaar 80 punten, de score die landen minimaal moeten halen voor de A-status.

Mercer legt elk jaar de pensioenstelsels van tientallen landen langs een meetlat. Volgens de onderzoekers zou Nederland het onder meer nog wat beter kunnen doen als het gaat om de arbeidsparticipatie van ouderen.

In de top 10 van Mercer staan met name Europese landen. Buiten Europa scoren Australië, Singapore, Canada en Chili het beste.