Terugblik op Klassieker en derby in Sportclub Rijnmond

sportclubrijnmond

Leuk is anders, maar vandaag blikken we in Sportclub Rijnmond uitgebreid terug op De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax. Ook hebben we veel aandacht voor de derby tussen Excelsior en Sparta.

We praten over Feyenoord - Ajax met Ruben Schaken, die zijn twee kinderen mee nam naar De Kuip. Zijn zoons spelen voor beide clubs, de ene bij Ajax, de andere bij Feyenoord. Verder praten we ook na met andere oud-spelers en supporters over de 1-4 afgang tegen de aartsrivaal. Rondom de derby spraken we ook tal van bekenden, na een uitslag (1-1) waar beide clubs eigenlijk weinig mee opschieten. Toch proberen we wat conclusies te trekken over de stand van zaken bij Sparta en Excelsior. Verder zie je nog beelden van het Champions League volleybal van Sliedrecht Sport en de Kevin Strootman Cup. Sportclub Rijnmond begint om 17:30 uur en wordt daarna nog ieder uur herhaald. Ook zie je alle reportages terug op deze website.