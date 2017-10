Antoinette Laan naar 'Champions League' van de politiek

Antoinette Laan heeft zin in haar nieuwe baan in Den Haag. Zondag werd bekend dat ze als Tweede Kamerlid voor de VVD aan de slag gaat. Maandagochtend blikte Laan op Radio Rijnmond vooruit na dertien jaar Rotterdamse politiek.

"Rotterdam is de Eredivisie en Den Haag is de Champions League. Je wil toch een keer op het hoogste niveau gespeeld hebben", laat Laan weten.

Het is bij de Rotterdamse VVD'er nog niet bekend welke taken zij krijgt als Kamerlid. "Ik weet nog niet of ik in de spits sta of in de aanval", vervolgt Laan haar voetbalmetafoor. "Het lijkt mij wel gaaf om iets met infrastructuur te doen."

Laan stond op de 37ste plek van de landelijke kieslijst. Omdat meerdere Kamerleden in het kabinet komen en enkele Kamerleden andere dingen gingen doen, werd Laan eerste opvolger.

Rotterdamse invloed

Laan is de tweede Rotterdamse politicus die van het stadhuis aan de Coolsingel naar Den Haag gaat. Eerder werd al bekend dat CDA-wethouder Hugo de Jonge vicepremier wordt in Kabinet Rutte III. Volgens haar kunnen ze in Den Haag wel wat Rotterdamse daadkracht gebruiken.

"Als je het vergelijkt met het aantal Kamerleden uit Amsterdam, dan is het goed dat er eindelijk wat tegenwicht komt. Je kunt duidelijk zien dat bij het nemen van beslissingen de nadruk op Amsterdam ligt. Wat mij betreft geldt; 'hoe meer mensen hun handen uit de mouwen willen steken voor Nederland, des te beter."

Het kandidaat-Kamerlid wordt op 31 oktober om 15:00 uur geïnstalleerd.