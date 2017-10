Schiedam bakfietst 'm d'r ook in tijdens Max' taartfinale

Onze regiofavoriet Marjolein van Til uit Ameide werd het niet, maar studentikoze bouwkundenerd Hans uit Delft valt als winnaar voor als uiteindelijke Heel Hollandbakt winnaar ons ook best wel mee te leven om het even.

De bakmiss-kandidaten van de Schiedamse bakfinale in het Stedelijk Museum waren het er in ieder geval unaniem over eens dat Hans met de recepten van z'n oma de meest constante was deze HHB-2017-editie.

Naar aanleding van haar succesvolle Sticky Business-tentoonstelling over de voors en tegens van suikers had Stedelijk directeur Deirdre Carasso dit gecombineerde evenement voor de baklustig Schiedammer georganiseerd.

Slechts vier kandidaten namen de moeite, waarvan er twee die een taartjeswinkel uitbaatten buiten mededinging deel mochten nemen.

Na ampel beraad besloot de Chileens-Hongaars-Rotterdams-Schiedamse vakjury unaniem, dat Ingrid Bruggeman met haar natuurlijke honing bezoete sinaasappeltaart als eerste de officiele Scyedamse bakkoningin-eer ten deel moest vallen.

Caroline Alink uit Spaland had met haar Zwanen-taart daardoor het nakijken.

Uwer in traditioneel knulliglullig Delfshavens Blauw gestoken foodnofoodvlogger annex snacksist JFK proefde een puntje of wat van het zoetgoed mee.