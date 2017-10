Spartaan Goodwin bij selectie Australië

goodwin

Craig Goodwin is opgenomen in de voorlopige selectie van het nationale team van Australië. In november kan de Spartaan zich met zijn land plaatsen voor het WK via de play-offs tegen Honduras.

Ook in de vorige Aziatische play-offs zat Goodwin bij de selectie, toen Australië afrekende met Syrië. Nu kan hij zich opmaken voor een wereldreis, als Australië op 10 en 15 november in de intercontinentale play-offs speelt tegen Honduras. Als Australië zich plaatst voor het WK in Rusland zou dat de vierde deelname op rij zijn voor de Socceroos.