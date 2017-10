Rotterdamse huiseigenaren kunnen terecht bij paalrotfonds

Rotterdamse huiseigenaren kunnen vanaf nu bij een speciaal fonds een lening afsluiten om rottende funderingspalen te repareren. Er is 100 miljoen euro beschikbaar in het fonds.

Vaak lukt het huiseigenaren niet om een lening af te sluiten bij een bank, omdat ze een te laag inkomen hebben. Daarom hebben het Rijk, banken en gemeente het landelijke Fonds Duurzaam Funderingsherstel gestart.

De gemeente Rotterdam betaalt tot 2022 jaarlijks 500.000 euro mee aan dit fonds. Volgens de gemeente kunnen daardoor honderden huiseigenaren geholpen worden."Funderingsherstel is kostbaar. Niet elke huiseigenaar kan hiervoor een lening aangaan bij de eigen bank. Met het Fonds Duurzaam Funderingsherstel kunnen we eigenaren hierbij helpen'', zegt wethouder Simons van stedelijke ontwikkeling.

''Als we de funderingsproblemen aanpakken, levert het een kwaliteitsverbetering voor de hele wijk op en daarom is het fonds belangrijk voor de stad."

Volgens de gemeente krijgen naar schatting 20.000 Rotterdamse woningen nu of in de nabije toekomst te maken met funderingsproblemen. Huizenblokken moeten in één keer worden aangepakt, omdat de panden vaak op dezelfde rottende heipalen staan.

De herstelwerkzaamheden voor een woning kosten gemiddeld 50.000 euro. De lening heeft een maximale looptijd van 30 jaar en moet annuïtair afgelost worden. Banken storten een risicobijdrage voor huizen waarvoor geen Nationale Hypotheek Garantie zijn afgesloten.