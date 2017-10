Bedreigers Feyenoorder Vejinovic voor de rechter

De zeven bedreigers van Feyenoorder Marko Vejinovic staan maandag voor de rechter. Ze werden vorig jaar januari opgepakt nadat ze Vejinovic voor zijn huis met de dood hadden bedreigd. Ook schreeuwden ze naar hem dat hij hun seizoenskaart terug moest betalen.

Zijn partner belde de politie en gaf de gegevens door van twee auto's waarin de verdachten reden.

Een van de auto’s werd door de politie op de Charlotte de Bourbonlaan in Rotterdam aan de kant gezet. De drie inzittenden, Rotterdammers van 18, 20 en 20 jaar, werden direct aangehouden.

De politie pakte kort daarna ook de vier anderen in een tweede auto op; twee Rotterdammers van 19 en twee van 20 jaar. Alle zeven werden verhoord en op dezelfde dag naar huis gestuurd.

Gudde

Feyenoord-directeur Eric Gudde noemde doodsbedreiging 'Schandalig en dieptriest'. "Verschrikkelijk en echt om ziedend over te worden. Hoe teleurstellend een ploeg ook presteert, er is nooit enige rechtvaardiging om in het privédomein van spelers te komen."

Marko Vejinovic eist 6366,87 euro smartengeld. De voetballer is dit seizoen verhuurd aan AZ. Hij is door een knieblessure langdurig uitgeschakeld.

Vejinovic is zelf bij de rechtzaak aanwezig.

De politierechter doet waarschijnlijk later op de dag al uitspraak.