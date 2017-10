Regen kan pret niet drukken bij Strootman Cup

De regen kon de pret niet drukken gisteren, bij de Kevin Strootman Cup op Nieuw Terbregge. Een toernooi 7x7 half veld voor jeugd onder 11 jaar, met Zwaluwen uit Utrecht als trotse winnaar op Terbregge.

In de finale versloeg Zwaluwen het team van het Amsterdamse Balcontrole Soccer Academy met het kleinste verschil: 1-0. De strijd om het brons ging naar het tweede team van Balcontrole dat in de kleine finale op sportpark Nieuw Terbregge SCH'44 uit Harmelen eveneens met 1-0 versloeg.

Zwaluwen ontving tijdens de slotceremonie de Cup met de grote oren uit handen van de moeder van Kevin Strootman die de hele dag aanwezig was. De medailles werden vervolgens omgehangen door Spartaan Thomas Verhaar en Rotterdamse Sporticonen-voorzitter Ed van Leeuwen.

De naamgever van het toernooi, oud-Spartaan en international Kevin Strootman, was zelf vanwege verplichtingen met AS Roma niet van de partij. Het toernooi maakt deel van een reeks evenementen rondom de Rotterdamse Sporticonen. Zij willen met hun events Rotterdamse sporthelden eren én de gezondheid van Rotterdamse kinderen bevorderen, in het bijzonder die van kinderen uit kwetsbare doelgroepen.