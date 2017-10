Zeven inbrekers opgepakt in Rotterdam

Agenten hebben afgelopen weekend zeven inbrekers opgepakt in Hoogvliet en Charlois. Ze werden op heterdaad betrapt, meldt de politie maandag.

Een omwonende hoorde geluiden komen uit de achtertuin van een Poolse winkel aan de Boergoensevliet. Bij aankomst zag de politie een 22-jarige Rotterdammer, die had geprobeerd een rolluik open te breken. Hij is aangehouden.

In Hoogvliet was het raak aan de Kalmoesstraat. Daar wilden zes verdachten via een winkeldeur aan de achterzijde een bedrijfspand binnenkomen. Ze werden door agenten betrapt en meegenomen naar het politiebureau. Het gaat om verdachten van 22 tot 26 jaar uit, Rotterdam, Den Haag en Waalwijk.