Schelvis: 'Feyenoord niet minder dan Ajax en PSV'

Door de 4-1 nederlaag tegen Ajax is de achterstand van Feyenoord op koploper PSV inmiddels opgelopen tot acht punten. Toch is dat volgens Emile Schelvis nog geen reden voor paniek. "Het verschil was zondag niet zo groot", aldus de Rotterdamse voetbaljournalist.

De race om het landskampioenschap van Nederland is volgens Schelvis echt nog niet gelopen. "PSV heeft z'n problemen. Zij hadden in de tweede helft gewoon nog gelijk kunnen spelen tegen Heracles Almelo. Zij hebben te weinig leiderschap en ik denk dat zij echt nog wel punten gaan verspelen. En Ajax staat vlakbij, dus waar hebben we het over?"

Het gesprek met Emile Schelvis ging verder over de vele positieve punten die hij ziet, over de keuze tussen Sam Larsson en Jean-Paul Boëtius en over de kans op Europese overwintering. Bekijk het interview hierboven.