Taxichauffeur bedreigd en overvallen in Rotterdam

Een taxichauffeur is zaterdagnacht door een klant bedreigd met een mes en overvallen, dat meldt de politie maandag. Het gebeurde op het Ruivenplantsoen in de Rotterdamse wijk Oude Noorden.

In de nacht van zaterdag op zondag om iets voor 04:30 uur bracht de taxichauffeur een klant van het Noordplein in Rotterdam naar het Ruivenplantsoen. Daar aangekomen trok de man in plaats van zijn portemonnee een mes en eiste geld, telefoon, sleutels en pasjes.

De overvaller stapte uit, rende weg richting Ruivenstraat en sloeg daar linksaf naar de Heer Kerstantstraat. De politie is op zoek naar de overvaller en hoopt dat getuigen iets hebben gezien of gehoord.