Ruben Schaken, voor altijd verbonden aan Feyenoord

Ruben Schaken is nog altijd geliefd in De Kuip en zijn liefde voor Feyenoord is wederzijds. Zondag was de oud-aanvaller voor RTV Rijnmond te gast bij De Klassieker.

"Het is altijd fijn om terug te zijn, al kom ik niet al te vaak meer," vertelt Schaken. "Ik ben erg druk met mijn eigen bedrijven nu, maar als het even kan dan kom ik hierheen." In de toekomst wil Schaken dat wel vaker doen, ook om te groeien in zijn rol als voetbalanalyticus. In dat kader maakte hij gisteren al zijn debuut op Radio en TV Rijnmond.

Want Schaken richt zich op een nieuwe carrière, nadat hij op 35-jarige leeftijd besloot te stoppen met voetballen. Voor de buitenwacht een verrassing, want het heel er even op dat hij er nog een jaar aan vast zou plakken. "Voor mij kwam het niet ineens natuurlijk. Ik heb wel lang gewacht om de keuze te maken, maar nu richt ik mij op mijn kinderen en bedrijven. Een afscheid via de achteruitgang past wel bij mij, een afscheidswedstrijd en dat soort zaken vind ik onzin. Daar ben ik niet van."

De ene bij Feyenoord, de andere bij Ajax

Het is nog vroeg, maar de kans bestaat zeker dat we naam Schaken in de toekomst weer in het betaald voetbal gaan zien. Twee van zijn zoontjes, Kirayno (8) en Jerayno Schaken (7) zitten in de jeugdopleiding van een BVO. De ene bij Feyenoord, de andere bij Ajax.

"Het is uniek, twee kinderen die bij beide topclubs mogen spelen," vertelt Ruben Schaken over die thuissituatie. "Thuis is het wel 2 tegen 1, want ik blijf natuurlijk voor Feyenoord. En waarom dat is snapt Jerayno ook wel. Maar het belangrijkste voor mij is dat ze zich ontwikkelen. En waar dat is maakt mij niet uit. Ik loop er ook niet mee te koop dat zij bij een profclub zitten."