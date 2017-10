Drie Rotterdamse gebouwen mogelijk onveilig

Het Polakgebouw is een van de drie gebouwen die mogelijk onveilig is

Rotterdam telt drie gebouwen waarvan de betonvloer mogelijk onveilig is. Dat blijkt uit onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht.

Naast het Polakgebouw van de Erasmus Universiteit, gaat het om nog twee andere gebouwen. Welke dat zijn, wil de gemeente niet bekendmaken.

Volgens de gemeente is wel duidelijk dat de risico's niet groot genoeg zijn dat er ontruimd moet worden. Eén van de drie risico-gebouwen is een gebouw in aanbouw.

Er staan in totaal acht gebouwen in Rotterdam met dezelfde vloerconstructie als de garage in Eindhoven die in mei gedeeltelijk instortte. Drie ervan zijn volgens de gemeente mogelijk onveilig.

Vorige week sloot de Erasmus Universiteit het Polakgebouw vanwege de vloer. Ook de vloer van de Westerlaantoren in het Scheepvaartkwartier wordt onderzocht.

Vakcollege

Het Vakcollege in Hillegersberg was een van de gebouwen die op de lijst van acht stond. Deze school ging maandag wel open. Daar blijkt na gesprekken maandag dat de vloerconstructie geen risico's oplevert.

Een school in de Krimpenerwaard is vandaag dicht gebleven wegens een onderzoek naar de vloerconstructie. Ook dinsdag blijft de school dicht.

"We zoeken naar oplossingen om het leerproces zo veel mogelijk te laten doorgaan", laat de school via haar website weten. Voor de examens die gepland stonden, is een vervangende ruimte gevonden.