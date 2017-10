Op het Hoeksch Lyceum moeten telefoons in de telefoontas

Het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland heeft dé oplossing voor scholieren die in de les de hele tijd op hun telefoon zitten te kijken: de telefoontas. Naast de deur hangt een tas met vakjes met nummers. Daar gaan gedurende de les de mobiele telefoons in.

Zo ook op maandagochtend tijdens de les Nederlands van Jeroen Dekens. Braaf gooien de leerlingen de telefoons bij binnenkomst in de vakjes.

"Ik vind het niet erg hoor om mijn telefoon nu niet bij me te hebben", zegt leerling Bo. Daar denkt Coen anders over. "Ik weet het niet," lacht hij. "Het hoort toch bij me en nu heb ik 'm niet. Brian vindt het wel goed: "Ik kan me nu echt op de les concentreren".

Leraar ook afgeleid

Jeroen Dekens is zeer te spreken over de aanpak. Hij neemt ook zijn telefoon niet meer mee als hij les gaat geven.

"Ik had mijn telefoon wel in mijn zak", zeg hij. "En dan voelde ik dat ik een berichtje kreeg en dan was ik toch even afgeleid. Belachelijk. Ik sta les te geven".

Verantwoordelijkheid

Er is ook commentaar op de nieuwe regel. Sommigen vinden het de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen om niet op hun telefoon te kijken tijdens de les.

Daar is Dekens kort over. "Die verantwoordelijkheid kunnen we niet aan. Kijk maar naar het aantal ongelukken in het verkeer, omdat wij volwassenen zo nodig achter het stuur met onze telefoons bezig zijn."