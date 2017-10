Van Daele en oude wijze mannen: 'Kuyt wordt node gemist'

Iedereen zoekt naar een reden voor de slechte reeks, waarin Feyenoord drie thuisduels in de eredivisie niet won en is afgezakt naar de vijfde plaats van de eredivisie. Wij gingen daags na de 1-4 tegen Ajax langs bij Joop van Daele en de oude, wijze mannen, die altijd bij De Kuip zijn.

"Het ontbreken van Kuyt. Dat is het," zegt oud-Feyenoorder Joop van Daele in zijn analyse. "Hij heeft jarenlang topvoetbal gespeeld en geleerd om tussen de linies te spelen. Om ballen een beperkt aantal keer te raken. Zijn inbreng was groot, binnen het veld en daarbuiten. Er is nu niemand die diezelfde kwaliteiten heeft."

De vaste supporters vallen de wereldkampioen bij. "Kon Dirk Kuyt zijn schoenen nog maar aantrekken. Dat zou een heleboel oplossen."

De negatieve serie doorbreken, maar hoe?

De vraag is hoe Feyenoord de huidige negatieve serie doorbreekt. Dirk Kuijt zal niet terugkeren en de lastige uitduels bij Roda JC en ADO Den Haag wachten. Met tussendoor nog een Champions League-duel in Oekraïne tegen Shakthar. En de ziekenboeg is dan zeker nog niet leeggestroomd.

Toch zijn we pas negen speelrondes onderweg. Niets zo opportunistisch als de voetballerij, over een paar maanden kan de wereld er weer anders uit zien, weten ook de wijze mannen: "Normaal gesprekken zeg je, met acht punten achterstand, een nieuwe titel red je niet meer. Maar in Nederland is alles mogelijk, we hebben zo'n zwakke competitie. Vaak is het hier de kampioen van de armoede. Ajax is ook helemaal niets, dat heb je gisteren kunnen zien. Titelprolongatie of niet, zullen we het daar pas vanaf januari over gaan hebben?"