FC Reismond: Arie verruilde Rotterdam voor Kiev vanwege de liefde

Arie van der Ent

7 Minuten staat deze week in het teken van FC Reismond, het voetbalreisprogramma in aanloop naar de uitwedstrijden die Feyenoord speelt in de Champions League. Frank Stout gaat deze week naar Oekraïne en begint in de hoofdstad Kiev. Daar ontmoet hij Arie van der Ent uit Rotterdam.

Arie is vertaler en dichter en heeft er bewust voor gekozen om 'het laatste kwart van het leven vanaf nul te beginnen.' De Rotterdammer mist in Oekraïne geen wedstrijd van Feyenoord en geniet elke dag van het leven. De belangrijkste reden om te emigreren is voor Arie de liefde. Hij is gelukkig met z'n vriendin en heeft sowieso altijd een zwak gehad voor de Oekraïnse vrouw. "In West-Europa is een competentiestrijd tussen de man en de vrouw. Ze willen ongeveer hetzelfde zijn. Dat is hier heel anders. Ik heb een hele moderne vriendin, maar de keuken is van haar." Bekijk hierboven de eerste aflevering van FC Reismond. Dinsdag, woensdag en donderdag komt het voetbalreisprogramma vanuit Charkov, de stad waar Feyenoord 1 november speelt tegen Shakhtar Donetsk.