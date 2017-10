Verdachte schietpartij Gorinchem geeft zichzelf aan

Foto: archief

De vermoedelijke dader van een schietpartij twee weken geleden in Gorinchem heeft zich gemeld bij de politie. De 24-jarige Gorcummer wordt ervan verdacht een 22-jarige plaatsgenoot in zijn been te hebben geschoten.

Het slachtoffer liep op 6 oktober op de Burgstraat in Gorinchem toen hij bedreigd werd door twee mannen. Ze eisten dat hij zijn waardevolle spullen aan hun zou geven. Toen hij dat weigerde, werd hij in zijn been geschoten. De politie heeft in deze zaak eerder een verdachte aangehouden. Hij werd na verhoor weer vrijgelaten. De 24-jarige man die zichzelf heeft aangegeven, moet maandag voor de rechter verschijnen.