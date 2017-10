Sliedrecht Sport op avontuur in Europa

De volleybalsters van Sliedrecht Sport zijn door de twee overwinningen op het Belgische Asterix Avo Beveren verder naar de derde in de Champions League. De formatie van trainer Matt van Wezel komt voor het eerst in de clubgeschiedenis uit op het hoogste niveau in Europa.

De trouwe Sliedrechtse supporters reisden zaterdagavond mee naar het Belgische Gent om daar te zien hoe hun ploeg de derde ronde bereikte, waar Sliedrecht Sport het op moet gaan nemen tegen het Italiaanse Imoco Volley. Bekijk de reportage van de busreis van de supporters van Sliedrecht Sport naar het Champions League-duel in België hierboven.